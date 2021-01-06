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03:05 06.01.2021

Израиль движется к третьей национальной изоляции на фоне быстрого распространения COVID-19

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Израиль движется к третьей национальной изоляции на фоне быстрого распространения COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости введения полного карантина в стране из-за всплеска случаев госпитализации в связи с распространяющимся в стране новым штаммом коронавируса COVID-19.

"Больницы предупреждают нас, что мы вступаем в самую опасную волну со времени начала пандемии. Министерство здравоохранения и эксперты предупреждают нас, что мы находимся в чрезвычайной ситуации и что если мы не будем действовать немедленно, то потеряем много сотен израильтян...", - заявил Нетаньяху на встрече кабинета министров, согласно копии его замечаний, опубликованной его офисом.

Он отметил, что Израилю необходимо ввести жесткий и немедленный карантин и продолжить операцию по вакцинации.

Карантин начнется в четверг и продлится две недели.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 448 тыс. 173 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, скончались 3 тыс.445 человек.

Теги: #карантин #коронавирус #израиль
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