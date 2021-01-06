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02:02 06.01.2021

Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

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Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

Президент США Дональд Трамп выразил признательность своим сторонникам, прибывающим в Вашингтон для участия в акции в его поддержку.

"Вашингтон буквально наводнили люди, которые не хотят, чтобы осмелевшие леворадикальные демократы отобрали у них победу. Нашей стране нынешнее положение вещей надоело: люди не будут больше терпеть подобное", - написал он в своём твиттере.

Трамп выразил надежду, что акцию его сторонников заметят как демократы, так и те республиканцы, которые не считают нужным оспаривать его поражение на президентских выборах.

Акция сторонников Трампа запланирована на среду по местному времени. Параллельно с ней в Вашингтоне Конгресс США соберётся для ратификации результатов президентских выборов: ожидается, что конгрессмены признают победу демократа Джо Байдена. Однако некоторые республиканцы намерены предпринять демарш, чтобы этот процесс затянулся и не прошёл гладко.

Трамп продолжает утверждать, что выборы выиграл именно он, а победу Байдену обеспечили лишь масштабные нарушения и фальсификации.

Теги: #сша #сторонники #трамп #акция
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