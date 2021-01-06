Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей

Одесский правоохранители устанавливают обстоятельства дорожной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, их количество устанавливается, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области

"По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств одно из них загорелось. Сейчас пожар ликвидирован. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции, патрульные, спасатели и "скорая". Детали ДТП еще устанавливаются", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в ночь на среду.