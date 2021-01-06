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00:18 06.01.2021

Конгресс США соберется для утверждения победы Байдена на выборах 2020 года

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Конгресс США соберется для утверждения победы Байдена на выборах 2020 года

Члены Конгресса США в среду рассмотрят вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года: им предложат сертифицировать победу демократа Джо Байдена.

Члены Палаты представителей и сенаторы встретятся на совместном заседании, начало которого запланировано на 13:00 по местному времени.

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Председательствовать на совместном заседании двух палат будет вице-президент США Майк Пенс. Он будет вскрывать запечатанные сертификаты от каждого штата с результатами голосования и передавать их специально назначенным лицам из числа конгрессменов, которые будут их озвучивать. На основе этих данных проводится официальный подсчет голосов выборщиков.

Американские СМИ отмечают, что обычно этот процесс проходит довольно быстро и занимает менее получаса. Однако в соответствии с регламентом, в случае, если имеются возражения относительно результатов, полученных от какого-либо штата, их можно озвучить и тогда заседание затягивается.

В случае возражения, оно должно быть подано в письменном виде от члена Палаты представителей и сенатора. Если такое имеется, то обе палаты расходятся, и каждый конгрессмен может высказаться, но не более чем в течение пяти минут. Затем проходит голосование отдельно в Палате представителей и Сенате, необходимо простое большинство для одобрения подданного обращения. Наблюдатели подчеркивают, что учитывая немалую напряженность в нынешнем американском политическом мире, процедура сертификации, которая обычно является простой формальностью, на этот раз может затянуться на несколько часов.

Как минимум два республиканца из Палаты представителей уже озвучили свои планы выступить с возражением против утверждения в Конгрессе или поддержать такую инициативу - это Мо Брукс от штата Алабама и недавно избранный член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Их инициативу готовы поддержать многочисленные однопартийцы-конгрессмены, в том числе - лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Западные эксперты напоминают, что в Палате представителей большинство у демократов, и по этой причине, скорее всего, любая попытка оспорить результат выборов будет блокирована при голосовании.

Кроме того, группа сенаторов намерена потребовать формирования Конгрессом специальной комиссии для рассмотрения данных о нарушениях на выборах. Только при таком условии они будут готовы сертифицировать результаты голосования. Одним из авторов этой инициативы является влиятельный сенатор от Техаса Тед Круз. При этом далеко не все сенаторы-республиканцы поддерживают эту идею: многие считают ее обреченной на неудачу.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Однако действующий президент, республиканец, Дональд Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Ожидается, что подобные попытки юристов Трампа пересмотреть итоги выборов продолжатся и после сертификации итогов голосования в конгрессе.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Теги: #сша #конгресс #байден
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