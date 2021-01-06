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00:16 06.01.2021

Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана трагически погиб в ДТП - СМИ

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Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев Кобан погиб в результате ДТП неподалеку Днепра, сообщает издание "Корреспондент".

"Школьник Лев Геннадьевич Корбан пропал сегодня днем, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция нашла багги на дне реки, в багги обнаружены два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны", - говорится в сообщении, на сайте издания "Корреспондент" со ссылкой на телеграмм-канал "Карточный Офис " во вторник вечером.

Источник:https://ua.korrespondent.net/ukraine/4313537-zahynuv-syn-hennadiia-korbana-sotsmerezhi

 

Теги: #сми #жертвы #дтп #украина
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