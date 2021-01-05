Португалия объявила три основных цели своего шестимесячного председательства в ЕС

ПОРТУГАЛИЯ-ЕС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО-ПРОГРАММА

Брюссель. 5 января. ИНТЕРФАКС - Португалия во внешнеполитической части программы своего председательного семестра в Евросоюзе провозглашает открытость и плюрализм отношений ЕС с остальным миром, уделяет особое внимание Африке, ставит цель возродить трансатлантическую связь с Америкой.

"В глобальном плане важно обеспечить стратегическую автономию Европы, которая открыта миру, утверждается в качестве глобального игрока, все больше присутствует в различных цепочках стоимости, но не приемлет протекционизма", - заявил он во вторник в Лиссабоне на совместной пресс-конференции председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он подчеркнул, что ЕС "должен развивать партнерство" между странами Севера и Юга, с Африканским континентом, "укрепить трансатлантическую связь, воспользовавшись избранием нового президента США", усилить отношения с Латинской Америкой, "укреплять торговые отношения с другими важными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такими как Австралия, Новая Зеландия". Он отметил также важность экономических отношений ЕС с Китаем.

Первые два из трех пунктов программы относятся к целям внутреннего развития ЕС.

Во-первых, экономическое восстановление после пандемии COVID-19 и ее последствий. Его ЕС хочет совместить с "зеленым курсом" и "цифровым переходом". За шесть месяцев португальского председательства национальные парламенты всех членов союза должны утвердить потолки расходов, необходимых для восстановления, а Европарламент - общий объем Фонда восстановления. Важно также принять 27 национальных планов восстановления.

"Восстановление должно быть основано на двух опорах: климатическом и цифровом переходе, - сказал Кошта. - Для достижения этих целей необходимо принять закон о климате и добиться прогресса в области цифровых услуг. Это два приоритета".

Вторая из трех главных задач - усилить социальное измерение ЕС.

"Нужна солидная база для возвращения доверия всех (граждан ЕС и бизнеса - ИФ), потому что нам предстоит столкнуться с вызовами зеленого перехода и цифрового перехода, инвестировать в квалификации и инновации, гарантировать социальную защиту, чтобы эти переходы превратились из вызовов в возможности, и никто на остался на обочине".

Португалия принимает эстафету председательства от Германии и в основном продолжает проекты, начатые Берлином в связи с пандемией и соответствующей модификацией курса развития ЕС. В июле она передаст председательство Словении.