Закупки троллейбусов украинскими городами в 2020г. увеличились на 72% - AllTransUA

Украинские города в 2020 году закупили 337 троллейбусов (в том числе только пять подержанных), что на 72% больше, чем в 2019 году, когда были приобретены 196 машин (в том числе более 20 б/у), сообщил AllTransUA.

Согласно сообщению на странице в Facebook, такой прирост обусловлен, прежде всего, ростом поставок техники в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями (преимущественно ЕБРР и ЕИБ) – в 2020 году 82% новых троллейбусов было приобретено на средства МФО (в 2019 году – 56%).

"Таким образом, 2020-й обогнал даже 2011-й год, когда города массово закупали технику перед чемпионатом Евро-2012 и приобрели 282 машины", - констатируется в сообщении.

При этом в прошлом году больше всего новых троллейбусов за средства МФО поставлены в Мариуполь (72 ед.), Кривой Рог (49 ед.), Житомир (37 ед.) и Львов (30 ед.)

В структуре поставок белорусский "Белкоммунмаш" увеличил свою долю на украинском рынке более чем вдвое – до 38% (по сравнению с 17% годом ранее), тогда как украинский "Богдан" сократил ее вдвое - до 21% с 40%.

В то же время начала расти доля нового производителя – "Политехносервис" (Бровары Киевской обл.), который выпускает троллейбусы на базе белорусских кузовов МАЗ-203, и кроме Винницы начал поставлять троллейбусы в Харьков. По итогам года его доля составила 5%.

"Таким образом, совокупная доля троллейбусов, изготовленных в Беларуси или из белорусских машинокомплектов составила почти 70% украинского рынка в 2020 году", - констатирует AllTransUA.

По оценке экспертов, украинские компании "Эталон" и "Электрон" остаются исключительно локальными поставщиками (доли соответственно 1% и 9%): "Электрон" сохранился на рынке исключительно за счет поставки троллейбусов во Львов, а "Эталон" ограничился Черниговом.

В сообщении также отмечается, что города также стали чаще использовать инструмент финансового лизинга: из 60-ти новых троллейбусов, приобретенных не за счет МФО, 26 закуплено через финансовый лизинг (все построены в кузовах МАЗ), и 34 – за бюджетные средства с использованием системы ProZorro.

По оценке AllTransUA, рынок б/у троллейбусов в Украине находится в стагнации - в этом году все пять машин приобрело Запорожье - это троллейбусы Van Hool AG300.

В отношении рынка трамвайных вагонов AllTransUA отмечает, что он продолжает находиться в стадии стагнации: из 49 поставленных вагонов только 9 – новые, представленные преимущественно частично низкопольными вагонами, построенными на базе новых кузовов и отремонтированной ходовой (в 2019 году было закуплено 10 новых и 10 подержанных вагонов).

В то же время украинская "Татра-Юг" в ноябре прошлого года отгрузила семь новых вагонов К1Е6 в Александрию (Египет), завершив выполнение контракта на поставку 15 трамвайных вагонов.

Как сообщалось, корпорация "Эталон" также вышла на рынок частично низкопольных трамвайных вагонов, построив первый экземпляр и планируя предлагать их городам как еще один вариант модернизации вагонов Tatra T3 с заменой кузова.

Источник: https://www.facebook.com/alltransua