Немчинов сообщил о получении оборудования для "горячей линии" по доступу к образованию жителей Крыма и ОРДЛО

Государственное учреждение "Правительственный контактный центр" (ПКЦ) получило во вторник техническое оснащение для поддержки деятельности "горячей линии" по доступу к образованию для жителей временно оккупированных территорий, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Оборудование было переданы в рамках проекта "Доступ к образованию для студентов из неподконтрольных правительством территорий через поддержку деятельности правительственной "горячей линии", который был введен при поддержке Агентства США по международному развитию USAID в рамках проекта "Демократическое управление в восточной Украине", - написал Немчинов в соцсетях во вторник.

По его словам, 5 января было передано дополнительное оборудование для хранения аудиозаписей разговоров специалистов с заявителями, в том числе системы хранения данных для обеспечения бесперебойной деятельности "горячей линии".

Министр отметил, что в рамках проекта уже были получены положительные результаты: проживающие на неподконтрольных территориях, смогли вступить в украинские вузы по упрощенной процедуре. Всего в течение 2020 года на "горячую линию" по вопросам образования для жителей временно оккупированных территорий, которая работает по телефону 0800-504-425, поступило 7 тыс 988 звонков, по результатам их обработки оформлено 8 тыс 321 обращение.

"Специалисты ПКЦ предоставляли консультации и разъяснения, прежде всего, об условиях поступления в высшие учебные заведения, получении документов об образовании, порядке регистрации и участии во ВНО, положениях закона "О бесплатной правовой помощи", а также контактную информацию. Больше половины обращений на "горячую линию" было зарегистрировано в июне-августе 2020 года, что обусловлено проведением вступительной кампании", - рассказал Немчинов.