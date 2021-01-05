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16:25 05.01.2021

Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

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Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами.

"Мы на прямом пути к реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами. Сегодня Кабмин проголосовал за утверждение плана мероприятий", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

По словам министра, на данный момент местные бюджеты регулярно финансируют культуру по остаточному принципу, именно поэтому нужен переход к прогрессивным методам финансирования и ориентация на результат.

"Реформа должна сделать так, чтобы бюджет не содержал учреждения, а финансировал конкретные предоставленные ими культурные услуги. Напомню, это и является одной из основ децентрализации власти в Украине", - добавил министр.

В частности, план мероприятий включает: создание моделей финансирования культурных услуг, предоставляемых государственными и коммунальными учреждениями культуры; обновление системы оплаты труда работников сферы культуры; создание возможностей для развития социокультурной инфраструктуры на региональном и местном уровнях; внедрение проектного подхода для формирования конкурентных рынков культурных услуг; введение механизма государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов в сфере культуры; распространение применения других инструментов финансирования сферы культуры.

"Культура не может сосредотачиваться только в крупных городах, где есть музеи, галереи, театры, кинотеатры. Именно для этого в ОТГ и будут создаваться Центры культурных услуг для расширения многообразия культурных практик украинцев. Жители пгт, поселков и сел имеют такое же право на культурные услуги высокого качества, как жители столицы или областного центра", - отметил Ткаченко.

Теги: #ткаченко #концепция #культура
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