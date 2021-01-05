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15:52 05.01.2021

Экс-чиновников Львовской ОГА уличили в хищении более 3 млн грн областного бюджета

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Экс-чиновников Львовской ОГА уличили в хищении более 3 млн грн областного бюджета

Полиция Львовской области разоблачила шестерых бывших должностных лиц управления капитального строительства Львовской областной государственной администрации (ОГА) и представителей коммерческой структуры в хищении 3,2 млн грн областного бюджета.

"В результате преступной деятельности группа лиц из числа бывших должностных лиц управления капитального строительства облгосадминистрации и коммерческой структуры присвоили 3,2 млн грн средств областного бюджета", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник.

По ее данным, "схему" организовали бывший руководитель управления капстроительства Львовской ОГА и замдиректора общества. Также были привлечены еще три сотрудника этого управления и руководитель коммерческой структуры.

Структура выполняла работы по строительству детской туристической базы и двух амбулаторий первичной медицины и первичной медицинской помощи в сельской местности. Общая смета работ составила 25,7 млн грн.

"Чтобы присвоить выделенные из областного бюджета средства на строительство, представители общества вносили в официальные документы сведения, которые фактически не соответствовали объемам выполненных работ и их стоимости. А на основании согласованных и утвержденных должностными лицами управления капитального строительства документов на счета коммерческой структуры были перечислены средства. Полученные таким образом средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками "схемы", – отметили в Нацполиции.

 

Теги: #львовская_ога #хищение
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