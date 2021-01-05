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15:39 05.01.2021

Китайский суд запретил Amazon использовать логотип ее облачного сервиса AWS в КНР

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Китайский суд запретил Amazon использовать логотип ее облачного сервиса AWS в КНР

Китайский суд запретил Amazon.com Inc. использовать логотип облачного сервиса компании - Amazon Web Services (AWS) - в КНР.

В решении суда отмечается, что торговая марка AWS принадлежит китайскому производителю программного обеспечения ActionSoft Science & Technology Development Co. ActionSoft зарегистрировала торговую марку AWS для своего "облачного" бизнеса в Китае еще в 2004 году, тогда как Amazon зарегистрировала AWS с нынешним логотипом в 2012 году.

Суд предписал Amazon прекратить использование названия AWS и логотипа сервиса в КНР, а также выплатить ActionSoft компенсацию в размере 76,5 млн юаней ($11,8 млн).

Такое решение было принято судом еще в мае 2020 года, но обнародовано лишь 30 декабря, что является обычной практикой для китайских судов, пишет The Wall Street Journal.

Amazon, однако, продолжает использовать название AWS на своем китайском сайте, однако в нижней части его главной страницы приводится пометка, что AWS является аббревиатурой, а не торговой маркой.

Amazon является относительно небольшим игроком на китайском рынке облачных сервисов, где доминируют местные компании. Хотя решение суда является проблемой для американской компании, она вряд ли примет решение о сворачивании облачного бизнеса в Китае, поскольку имеет возможность продолжать его под другим названием, пишет WSJ.

Теги: #логотип #amazon #запрет
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