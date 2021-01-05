События

15:17 05.01.2021

Зеленский задекларировал 4,6 млн грн роялти от ООО "Квартал 95" и "Киностолица"

1 мин читать
Зеленский задекларировал 4,6 млн грн роялти от ООО "Квартал 95" и "Киностолица"

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4 589 832 грн роялти от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица".

Такие данные содержатся в сообщениях о существенном изменении в имущественном состоянии, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций.

В частности, указано, что Зеленский 30 декабря 2020 года получил две выплаты роялти от ООО "Квартал 95" на 1 048 000 грн. и 3 306 832 грн.

Еще в одном сообщении указано, что президент получил 235 тыс. грн роялти от ООО "Киностолица".

 

Теги: #роялти #зеленский #декларация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:29 05.01.2021
Санду надеется обсудить с Зеленским безопасность в регионе и евроинтеграционные реформы

Санду надеется обсудить с Зеленским безопасность в регионе и евроинтеграционные реформы

10:05 05.01.2021
Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием

Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием

15:43 04.01.2021
Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

15:56 31.12.2020
Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

12:01 31.12.2020
Граждане Украины смогут экономить до 40% при расчетах за газ, выбирая государственного поставщика – Зеленский

Граждане Украины смогут экономить до 40% при расчетах за газ, выбирая государственного поставщика – Зеленский

16:50 30.12.2020
Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много – Зеленский

Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много – Зеленский

14:48 30.12.2020
КС: Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - немедленно отменить указ

КС: Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - немедленно отменить указ

09:29 30.12.2020
Зеленский поздравил президента Эстонии с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины

Зеленский поздравил президента Эстонии с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины

17:29 29.12.2020
Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

14:00 29.12.2020
Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

Во время жесткого карантина разрешена торговля продуктами питания, лекарствами и ветпрепаратами – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство рекомендует украинцам избегать мест скопления людей в Вашингтоне

На Харьковщине усилят работу по внедрению первой мотивационной программы МВД для полицейских и спасателей - Аваков

Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Экс-чиновников Львовской ОГА уличили в хищении более 3 млн грн областного бюджета

Китайский суд запретил Amazon использовать логотип ее облачного сервиса AWS в КНР

В Украине стартовало подключение школ к бесплатному сервису электронных журналов и дневников

Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Авиакомпания SkyUp с 30 марта запускает рейсы из Киева в Мемминген

На Харьковщине передали 980 кислородных концентраторов опорным больницам для больных COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА