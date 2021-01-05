В Украине стартовало подключение школ к бесплатному сервису электронных журналов и дневников

Министерство образования и науки Украины начало подключение школ к бесплатному сервису электронных журналов и дневников.

"После успешного тестирования модуля электронной журналов и е-дневников МОН начало активное распространение сервиса среди школ, которые еще не имеют их в пользовании, на бесплатной основе. Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы АІКОМ (управление осуществляет государственное учреждение "Институт образовательной аналитики") по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что сервис довольно прост в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

Также родители в режиме онлайн в электронных дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием.

"Сейчас Институт образовательной аналитики получил обращение от высших учебных заведений и профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов и работает над реализацией этой задачи", - говорится в сообщении.