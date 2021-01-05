Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Национальная полиция Украины заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, для чего намерена провести соответствующие следственные действия с лицом, являющимся распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов.

"Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - сообщается на сайте Нацполиции Украины во вторник.

Кроме того, информируют в пресс-службе ведомства, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях.

"Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - отметили в полиции.

Как сообщалось, 4 января интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные "Украинской правде" белорусской оппозицией, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

"На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы это убийство стало публичным сигналом", - пишет "Украинская правда".

"Украинская правда" цитирует слова Зайцева EUobserver: "Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… мы заложим бомбу… президент (Лукашенко) ждет этих операций".

Позже в тот же день в Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

В ведомстве также сообщили, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацполиции.

В тот же вечер экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.

"Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - сказал он в интервью интернет-изданию "Суспильне.Новини".

Макар отметил, что передал записи украинским правоохранителям "примерно в декабре", однако официального допроса пока не было. "Но сегодня (4 января – ИФ) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины (Офисе генпрокурора – ИФ). Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза", - сказал он.