На Харьковщине передали 980 кислородных концентраторов опорным больницам для больных COVID-19

В Харьковской области опорным медучреждениям, принимающим больных COVID-19, передано 980 кислородных концентраторов, которые были куплены за счет государственной субвенции.

"Эти кислородные концентраторы рассчитаны на два потока, то есть могут обеспечить кислородом двух пациентов одновременно. Сегодня оборудование будет доставлено во все больницы области - как районные, так и областные учреждения, которые находятся в городе Харькове. И сегодня до конца дня они практически будут готовы к использованию", - цитирует пресс-служба заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Тараса Пастуха.

По его словам, после поставки этой партии концентраторов в больницы, все койки, предназначенные для лечения ковидных больных, будут обеспечены кислородом.

"Таким образом, Харьковщина фактически становится первой областью, где на 100% обеспечены кислородом койки, определенные для оказания помощи больным ковидом", - сказал Пастух.

Как сообщалось, первая партия кислородных концентраторов (370 штук, из которых 120 - на одного пациента, 250 - на двух) поступила в Харьковскую область в ноябре прошлого года.