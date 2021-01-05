События

13:55 05.01.2021

На Харьковщине передали 980 кислородных концентраторов опорным больницам для больных COVID-19

1 мин читать
На Харьковщине передали 980 кислородных концентраторов опорным больницам для больных COVID-19

В Харьковской области опорным медучреждениям, принимающим больных COVID-19, передано 980 кислородных концентраторов, которые были куплены за счет государственной субвенции.

"Эти кислородные концентраторы рассчитаны на два потока, то есть могут обеспечить кислородом двух пациентов одновременно. Сегодня оборудование будет доставлено во все больницы области - как районные, так и областные учреждения, которые находятся в городе Харькове. И сегодня до конца дня они практически будут готовы к использованию", - цитирует пресс-служба заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Тараса Пастуха.

По его словам, после поставки этой партии концентраторов в больницы, все койки, предназначенные для лечения ковидных больных, будут обеспечены кислородом.

"Таким образом, Харьковщина фактически становится первой областью, где на 100% обеспечены кислородом койки, определенные для оказания помощи больным ковидом", - сказал Пастух.

Как сообщалось, первая партия кислородных концентраторов (370 штук, из которых 120 - на одного пациента, 250 - на двух) поступила в Харьковскую область в ноябре прошлого года.

 

Теги: #концентратор #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:24 02.01.2021
Добкин анонсировал намерение баллотироваться на мэра Харькова

Добкин анонсировал намерение баллотироваться на мэра Харькова

05:36 01.01.2021
Харьковчанину, хранивший дома сильнодействующие лекарства стоимостью около 3,5 млн. грн, грозит до 10 лет тюрьмы

Харьковчанину, хранивший дома сильнодействующие лекарства стоимостью около 3,5 млн. грн, грозит до 10 лет тюрьмы

15:32 30.12.2020
Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

Секретарь Харьковского горсовета обещает 31 декабря обратиться в Раду насчет внеочередных выборов мэра

17:25 28.12.2020
Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

11:56 28.12.2020
На внеочередной сессии Харьковского горсовета планируют рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Кернеса

На внеочередной сессии Харьковского горсовета планируют рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Кернеса

09:45 28.12.2020
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны

Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны

05:26 28.12.2020
В Харькове ликвидировано незаконное производство контрафактного алкоголя и сигарет на 1 млн грн

В Харькове ликвидировано незаконное производство контрафактного алкоголя и сигарет на 1 млн грн

05:02 25.12.2020
СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

03:02 25.12.2020
Замдиректора департамента Харьковского горсовета пойдет под суд за хищение бюджетных средств и служебный подлог – прокуратурагрубл

Замдиректора департамента Харьковского горсовета пойдет под суд за хищение бюджетных средств и служебный подлог – прокуратурагрубл

19:38 24.12.2020
Суд признал незаконной надстройку дополнительных этажей на историческом здании в центре Харькова под видом капремонта – прокуратура

Суд признал незаконной надстройку дополнительных этажей на историческом здании в центре Харькова под видом капремонта – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

Во время жесткого карантина разрешена торговля продуктами питания, лекарствами и ветпрепаратами – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 5334 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13850 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине стартовало подключение школ к бесплатному сервису электронных журналов и дневников

Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Авиакомпания SkyUp с 30 марта запускает рейсы из Киева в Мемминген

Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ - Кулеба

"Укрпошта" запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карточки

НАБУ вызывает экс-нардепа Кононенко на допрос

Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

ВАКС вновь отложил заседание по мере пресечения судьям ОАСК

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

В Украине на Рождество сохранится аномально теплая погода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА