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13:46 05.01.2021

"Укрпошта" запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карточки

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"Укрпошта" запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карточки

 "Укрпошта" запустила в своих более 3 тыс. автоматизированных отделениях услугу пополнения карточки любого банка страны платежных систем VISA и Mastercard, сообщила пресс-служба оператора во вторник.

Отмечается, что зачислять на карточку можно сумму от 50 до 4,999 тыс. грн за одну операцию. Комиссия за услугу - 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить наличными можно карточку с любой технологией - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой.

Для получения услуги клиенту необходимо назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных средств с учетом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить. Если такова отсутствует, клиент может осуществить сделку, указав оператору 16-значный номер банковской карточки для пополнения.

"Отныне в почтовых отделениях можно пополнить банковскую карточку. Услуга особенно востребована в населенных пунктах, где банки закрыли свои отделения, а у людей остались карточки, в том числе кредитные, которые нужно погасить. А "Укрпошта" готова предоставлять свою инфраструктуру для этого. Не нужно тратить время на поиск банка или терминала. Наши клиенты могут принести наличные в почтовый офис и с помощью оператора пополнить свою карточку или карточку другого человека по индивидуальному 16-значныму номеру. Услуга будет доступна в компьютеризированных отделениях компании с POS-терминалами", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Укрпошты" по развитию сети Дмитрия Полищука.

Кроме пополнения платежной карточки в отделениях "Укрпошты", клиенты также могут снять без комиссии средства с банковской карточки Visa, MasterCard, "Простир".

Теги: #укрпошта #карточки #пополнение
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