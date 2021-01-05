В Украине на Рождество сохранится аномально теплая погода

В Украине в ближайшие сутки сохранится аномально теплая погода, которую будут определять средиземноморские воздушные массы, сообщил Укргидрометцентр.

"Воздух насыщен влагой, поэтому принесет осадки и туманы", - отмечается в сообщении.

Ночью в западных, северных и центральных областях, днем в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром 6 января в Украине местами туман, в северо-восточных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в северо-восточных и восточных областях ночью 1-5° мороза, днем 1-4° тепла; на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в южной части 7-12° тепла.

В Киеве в ночь на среду небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 января самая высокая температура днем была 9,8 в 1988г., самая низкая ночью -30,8 в 1935г.

7 января ночью в юго-западной части, днём в Украине дождь, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях значительные осадки, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла, в южных областях днём 6-11° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днём 0-5° мороза.

В Киеве 7 января ночью без осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4° тепла.