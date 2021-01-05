Порошенко поздравил с годовщиной подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил православных украинцев со второй годовщиной подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Большой честью и радостью для меня было вместе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписания и вручения Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали тогда, как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ", – цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" во вторник.

Он поблагодарил всех, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению этой цели.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, Украинская православная церковь Киевского патриархата и УАПЦ приняли решение о ликвидации. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация. 30 января 2019 года была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).