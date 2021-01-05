В Николаеве на сотрудницу речпорта наехал погрузчик, женщина погибла

Правоохранители проводят расследование обстоятельств наезда погрузчика на сотрудницу "Николаевского речного порта", которая погибла в результате происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"4 января около 23:39 на территории "Николаевского речного порта" ГП АСК "Укрречфлот" по ул.Индустриальной в Заводском районе Николаева 23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю сотрудницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не имела на себе светоотражающего жилета и каски", - сказано в сообщении.

В результате наезда женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.