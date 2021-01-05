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11:56 05.01.2021

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

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В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 846 человек, 26 ранее заболевших скончались, 567 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 846 больных коронавирусом. Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 114 369", - написал мэр на странице в Facebook.

Так, заболели 483 женщины, 339 мужчин, 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет. Заболели, в частности, 33 медика.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 70 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолел 40 921 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 154, в Днепровском - 125 и в Соломенском районе - 104 случая", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 334 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 850 человек, умерло 123 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #коронавирус
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