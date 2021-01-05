Почти 80% украинцев отмечают Рождество 7 января – опрос

Большинство украинцев отмечают Рождество 7 января и считают его любимым среди новогодних праздников, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года.

Согласно результатам, 77% опрошенных отметили, что празднуют Рождество 7 января, 15% сказали, что отмечают этот праздник дважды, как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря), лишь 3% отмечают Рождество только 25 декабря. В то же время, 5% украинцев вообще Рождество не празднуют.

Больше всего тех, кто празднует Рождество дважды, или же по новому стилю - в западных регионах и в Киеве.

56% респондентов отметили, что самым любимым среди новогодних праздников для них является Рождество. 28% сказали, что это Новый год, 6% - День Святого Николая, 3% - Старый Новый Год.

В ходе опроса методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.