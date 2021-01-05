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10:34 05.01.2021

Степанов призвал украинцев с любыми симптомами ОРВИ обращаться к семейным врачам для сдачи тестов

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Степанов призвал украинцев с любыми симптомами ОРВИ обращаться к семейным врачам для сдачи тестов

Украинцы должны обращаться к семейным врачам с любыми симптомами ОРВИ для забора материала или экспресс-тестирования на антиген COVID-19, а в случае отказа - обращаться на "горячую" линию Министерства здравоохранения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Он добавил, что Украина проводит мало тестирований по сравнению с существующими возможностями.

"Сейчас мы проводим мало тестов по сравнению с нашими возможностями, позволяющими проводить в лабораториях Минздрава более 55 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Еще есть частные лаборатории и лаборатории медучреждений. Совместно это около 70-75 тыс. тестов в сутки. Помимо ПЦР-тестирования мы внедрили экспресс-тестирование на антиген, которым необходимо проводить тесты людям с любыми симптомами ОРВИ, а также контактным лицам", - сказал министр.

Теги: #орви #степанов #тесты
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