События

10:31 05.01.2021

Климатологи повысили для Киева годовую норму температуры воздуха более чем на градус

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Климатологи повысили для Киева годовую норму температуры воздуха более чем на градус

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского определили новые декабрьские и годовые климатические нормы температуры воздуха и осадков для Киева.

"Их новые значения (для декабря – ИФ) следующие: температура воздуха -1,8°С (было -2,3°С), осадки 47 мм (было 52 мм). Годовые значения температуры воздуха +9,0°С (было +7,7°С), осадков – 618 мм (было 650 мм)", - говорится в заметке, опубликованной в правительственной газете "Урядовый курьер" от 5 января.

Согласно информации, новые климатические нормы для Киева были определены в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020 гг.).

Теги: #киев #климат #показатели
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