В Одессе горело неработающее кафе, используемое как курятник

В 3:29 вторника в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в заброшенном кафе в Суворовском районе Одессы, которое использовалось для содержания кур, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Пожарные пожар локализовали в 4:04 и в 4:07 ее ликвидировали на площади 40 кв.м. В результате пожара повреждены перекрытия и имущество в здании, погибло 70 кур", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших среди людей нет. Ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 19 человек личного состава.