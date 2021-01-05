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09:33 05.01.2021

В Грузии за сутки отмечено значительное увеличение новых случаев заражения COVID-19, скончались 18 человек

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В Грузии за сутки отмечено значительное увеличение новых случаев заражения COVID-19, скончались 18 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2316 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 232 тыс. 79, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 594 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2646 человек, за минувшие сутки скончалось еще 18 человек.

Число выздоровевших составляет 222 тыс. 787 человек.

Теги: #грузия #covid_19
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