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08:39 05.01.2021

В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

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В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине во вторник, 5 января, стартовала регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) 2021 года. Регистрация продлится до 19 января включительно, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Сегодня, 5 января 2021, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Зарегистрироваться можно до 19 января включительно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", – говорится в информации, обнародованной пресс-службой министерства во вторник утром.

В МОН уточнили, что для того чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Как сообщало Министерство образования и науки Украины, в связи с эпидемиологической опасностью для прохождения пробного ВНО каждый участник сможет выбрать только один предмет: украинский язык, украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, испанский, немецкий или французский языки.

Тестирование по всем предметам пройдет в один день, 10 апреля 2021 года.

Результат пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн в связи с региональными особенностями организации, в частности, стоимостью печати и доставки материалов по регионам.

Теги: #пробное #вно #регистрация
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