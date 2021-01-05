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08:29 05.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии достигло на утро вторника 85 млн 672 тыс. 34 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 853 тыс. 344, выздоровели более 60 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 20 млн 817 тыс. 140 инфицированных COVID-19, зафиксировано 353 тыс. 483 летальных исхода, излечились более 12 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 356 тыс. 844, число скончавшихся - до 149 тыс. 850, поправились более 9,9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 753 тыс. 483 заболевших, из них умер 196 тыс. 561 человек, вылечились более 6,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 238,7. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 91 человек, Индии - 108, Бразилии - 922.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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