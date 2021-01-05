Российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня… Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, дважды зафиксировано открытие огня не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского противник осуществил несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина", – сказано в сообщении.