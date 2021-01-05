Нацгвардия Украины начинает разработку доктрины НГУ по принципам НАТО

В Национальной гвардии Украины приступили к разработке ДоктриныНГУ, документ ориентирован на совместимость с доктринами стран-партнеров НАТО, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как сообщается на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером, представители Группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) U.S. Embassy Kyiv Ukraine провели семинар по разработке институциональной доктрины НГУ по подходам военных формирований стран НАТО.

"В Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть Концепция и есть планирование на разных уровнях, но нет такого документа как доктрина, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО, и определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем. Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам в то время как по вопросам обороны, так и по вопросам безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", - цитирует пресс-служба ведомства майора Гарри Квоша, представителя группы советников по вопросам доктрины и образования.

Совместно с Группой DEAG участие в семинаре приняли представители Вооруженные силы Канады в Украине (Canadian Armed Forces in Ukraine (Операция UNIFIER).

Начало работы по разработке Доктрины при участии американских и канадских коллег запланировано в начале 2021 года.