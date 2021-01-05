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00:52 05.01.2021

Выборы в Джорджии определят, сохранят ли республиканцы большинство в сенате США

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Выборы в Джорджии определят, сохранят ли республиканцы большинство в сенате США

В американском штате Джорджия во вторник пройдет второй тур выборов сенаторов в сенат США.

Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

В случае, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и, при желании, - блокировать его назначения на ключевые посты.

В сенате США заседают по два представителя от каждого штата.

К настоящему моменту по итогам выборов в ноябре республиканцы гарантировали себе 50 мест в сенате, а демократы - 48. Для контроля над палатой необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии хотя бы одного из двух кандидатов - Келли Лефлер или действующего сенатора Дэвида Пердью.

Если оба потерпят неудачу, то у обеих партий будет по 50 сенаторов. В таких случаях решающий голос в сенате принадлежит вице-президенту: с 20 января 2021 года им будет член Демократической партии Камала Харрис.

Голосование в Джорджии затянулось по причине особых законов в штате. Первый тур состоялся ещё в ноябре. Согласно закону, кандидат получает место в сенате только если он заручился поддержкой более 50% голосов. В противном случае проводится ещё один тур голосования.

Оба республиканца довольно удачно выступили в первом туре. Так, в ходе первого голосования Пердью опередил демократа Рафаэля Уорнока на 88 тыс. голосов, однако при этом заручился поддержкой 49,7% избирателей.

Что касается Палаты представителей, над ней удалось сохранить контроль демократам, однако республиканцам удалось значительно сократить отставание.

На президентских выборах 2020 года победил кандидат от демократов Джо Байден, 15 декабря это подтвердилось голосованием коллегии выборщиков. Однако президент США Дональд Трамп не признал поражение, а его юристы продолжают попытки оспорить результаты голосования в шести штатах: по их мнению, Байден победил там лишь благодаря нарушениям, в частности - вбросам бюллетеней.

Трамп ранее также предполагал, что сторонники демократов могут и на выборах сенаторов в Джорджии попытаться сфальсифицировать результаты голосования.

Оба кандидата-республиканца в Джорджии - близкие сторонники Трампа.

Теги: #сша #джорджия #сенаторы #выборы
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