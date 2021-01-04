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23:32 04.01.2021

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

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Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в понедельник о решении ввести режим самоизоляции на всей территории Англии, сообщают британские СМИ.

Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Речь идёт уже о третьем в Англии режиме жёсткой самоизоляции населения из-за COVID-19. Планируется, что он будет действовать минимум до 15 февраля 2021 года.

Ожидается, что в среду британский парламент утвердит предложенные правительством меры. При этом британские власти призывают жителей соблюдать ограничения уже с вечера понедельника - не дожидаясь "зелёного света" от парламента.

В соответствии с решением премьера, все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны смогут работать только на вынос. Школы и университеты будут работать в удалённом режиме.

Жителей Англии призывают побольше оставаться дома, а людей из группы повышенного риска просят выходить только для занятий спортом или необходимых до здоровья прогулок, а также в случае необходимости посещения медучреждений.

Англичанам разрешаются поездки на работу, если это совершенно необходимо. Также разрешены походы в продуктовые магазины и аптеки.

Жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом. Также можно перемещаться в Англии для оказания помощи нуждающимся в уходе людям. Наконец, из дома разрешается выходить в случае проблем со здоровьем или экстренных происшествий.

Меры вступают в силу с вечера понедельника. Они касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями.

Ранее власти Шотландии объявили, что продлевают до конца января все введённые ранее ограничения для борьбы против коронавирусной инфекции.

Британские СМИ отмечают, что Джонсон принял решение о "локдауне", так как ему доложили, что по всей территории Англии коронавирус быстро распространяется.

В понедельник сообщалось, что за сутки в Великобритании коронавирус выявили у почти 59 тыс. человек, а 407 пациентов скончались от последствий заражения.

Теги: #великобритания #меры #коронавирус
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