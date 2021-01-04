Офис генпрокурора и ГБР направили компетентному органу Польши письменное подозрение для вручения экс-главе "Укравтодора" Новаку

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления Госбюро расследований в порядке международного сотрудничества направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиру Новаку.

"Ему инкриминируется умышленное невыполнение служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствованию его исполнения (ч. 3 ст. 382 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник вечером.

В Офисе напомнили, что по данным следствия и.о. председателя агентства в течение 2017-2019гг умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

"Вследствие таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также экс-чиновник был предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

В начале сентября 2019г госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. Вместе с тем, в конце сентября того же года чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу, на территории которой он задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

"В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - напомнили в Офисе.

В сообщении Офиса генпрокурора не сообщается имя бывшего и.о. главы "Укравтодора". Как известно, речь идет о Славомире Новаке.