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18:22 04.01.2021

Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник выразил готовность предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

"Я попрошу нашего главу МИД... обсудить с британскими властями возможность возвращения свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище", - сказал президент на пресс-конференции.

Ранее в понедельник британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, где основателя Wikileaks обвиняют в хакерской деятельности и шпионаже. Американская сторона заявила, что подаст апелляцию на этот вердикт.

Пока что Ассанж остаётся за решёткой, однако вскоре суд рассмотрит возможность его освобождения под залог.

Теги: #убежище #ассанж #мексика
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Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

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