ЕС стремится расширять мощности по производству вакцин

Еврокомиссия (ЕК) стремится оказать помощь фармацевтическим предприятиям для расширения производства вакцин против COVID-19, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"Узкое место сегодня особенно в том, что касается производственных мощностей. Мы все этому противостоим и констатируем это. Мы остаемся в контакте с разными производителями (вакцин) и с государствами-членами ЕС, чтобы добиться улучшения состояния дел", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом он отметил, что контракты с соответствующими предприятиями предусматривают поддержку со стороны Еврокомиссии в том, что касается расширения возможностей производства.

Контрактный портфель вакцин ЕК составляет 2 млрд доз. Он формировался на этапе очень сильной неопределенности. Еврокомиссия вела переговоры о контрактах с шестью фармацевтическими фирмами. И на этапе переговоров еще не было ясно, будет ли какая-либо из этих вакцин одобрена по эффективности и безопасности Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), продолжил представитель ЕК.

Он пояснил, что в обстановке неопределенности в ЕС ориентировались на то, что заручатся возможностями разных фирм и технологий в ожидании заключений EMA. "Вот почему мы не стали класть все яйца в одну корзину, а диверсифицировали наш портфель, чтобы увеличить шансы на то, что это сработает даже в атмосфере неопределённости", - сказал де Кеерсмэкер.

Он не согласился с мнением, что Еврокомиссия действовала недостаточно оперативно, и указал на то, что для нее оценка эффективности и безопасности вакцин независимым научным агентством EMA является определяющей для их выпуска на рынок. В том числе, уточнил он, вакцина Pfizer-BioNTech, которую с конца прошлого года начали применять в ЕС, была выбрана наряду с другими задолго до того, как появилась уверенность, что подтверждается ее эффективность и безопасность, и она будет одобрена EMA.

Пресс-секретарь также напомнил, что еще в середине октября государства-члены получили рекомендацию ЕК по порядку действий в ходе подготовки к вакцинации.

Руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер в свою очередь на вопрос, почему производство вакцин не может быть размещено по патентам на других мощностях, ответил, что вопрос связан со сложным процессом биотехнологии. Он подтвердил, что Еврокомиссия работает над тем, как помочь фармацевтическим предприятиям расширить производственные возможности.

Представители Еврокомиссии также объяснили, что вопрос о количестве закупленных теми или иными странами ЕС доз вакцин следует адресовать не Брюсселю. "Комиссия не закупала дозы вакцин. Она инвестировала в различные предприятия. Иными словами, мы предоставили фонды в распоряжение фармацевтических предприятий, чтобы они разработали вакцины. Цель была в том, чтобы исследования, разработка и производство осуществились быстрее. Затем государствам-членам надлежит решать вопрос о закупке тех или иных вакцин и определять число желаемых доз", - сказал Мамер.

Он добавил, что вопрос не в количестве произведенных доз - их будет достаточно - а в том, сколько их применят в ходе кампании вакцинации в странах ЕС, которые и должны это определить.

"Самое большое количество поставок вакцин ожидается к апрелю", - сообщил представитель ЕК. При этом он отметил, что Еврокомиссия зарезервировала определенное количество доз и ведет переговоры о возможности дополнительных поставок.