События

17:40 04.01.2021

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник

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Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник

В течение текущих суток, 4 января, на подавляющем большинстве участков ответственности бригад ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина и украинскими военными было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр ООС.

"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции по состоянию на 17.00 понедельника.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские наемники осуществили неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. "Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сводке.

 

Теги: #всу #оос #сводка
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