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17:26 04.01.2021

ГБР открыло производство в отношении Грищука – источник

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ГБР открыло производство в отношении Грищука – источник

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о том, что в отношении Грищука начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Теги: #гбр #сап #грищук
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