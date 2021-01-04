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15:43 04.01.2021

Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

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Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями, сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

На традиционном селекторном совещании под председательством главы государства в понедельник президент также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,500 тыс. протоколов.

Кроме того, Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет министров своми постановлением ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание #вакцина
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