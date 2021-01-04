Глава Минздрава не исключает роста количества больных COVID-19 после новогодних праздников – совещание у Зеленского

В Украине пятую неделю наблюдается сокращение количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и увеличение количества выздоравливающих, однако существует вероятность роста количества больных после новогодних праздников, сказал министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник.

Как сообщается на сайте главы государства, министр также отметил уменьшение заболеваемости пневмонией в последние недели, в то же время в ближайшее время ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в настоящее время на госпитализации находятся 22,802 тыс. больных COVID-19, пять недель назад их было 28-29 тыс.

При этом чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50,409 тыс. койко-мест в больницах с подключением кислорода, сейчас свободны почти 35 тыс. их них. Всего же в стране выделено почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Зеленский, в свою очередь, поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.