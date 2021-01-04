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14:43 04.01.2021

Киевский зоопарк просит не привозить новогодние елки на корм животным

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Киевский зоопарк просит не привозить новогодние елки на корм животным

Киевский зоопарк обратился к жителям столицы с просьбой не привозить новогодние елки, поскольку они не пригодны для употребления животными в качестве корма.

"После снятия украшений на елке обычно остается достаточно фрагментов дождика, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов. Использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветвях елки целую гамму вредных веществ. Неудивительно, что наши ветеринары единогласно запрещают использование новогодних елок в качестве подкормки для обитателей зоопарка. Кроме того, напоминаем, что наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам", - сообщила пресс-служба зоопарка в соцсети Facebook.

В Киевском зоопарке также напомнили, что уже много лет рекомендуют использовать елки с горшками, которые потом можно высадить, или искусственные.

"Интенсивное выращивание елок для продажи приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве с 1 января открылось 15 локаций экологической утилизации новогодних елок. Пункты сбора и утилизации растений работают в каждом районе столицы бесплатно с 07:00 до 22:00. Собранные дерева переделывают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

 

Теги: #киев #зоопарк
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