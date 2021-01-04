События

14:19 04.01.2021

В Черниговской области радиорелейная станция выведена из строя из-за кражи военного имущества

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В Черниговской области радиорелейная станция выведена из строя из-за кражи военного имущества

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщила о подозрении начальнику аппаратного полка в краже военного имущества на 200 тыс грн, что привело к потере работоспособности цифровой радиорелейной станции.

"Установлено, что в конце октября 2020 указанное должностное лицо, имея доступ к военному имуществу, присвоило два специальных переносных компьютера общей стоимостью более 200 тыс. гривень", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

Отмечается, что вследствие преступных действий подозреваемого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.

Теги: #всу #прокуратура #кража
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