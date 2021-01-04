Глава ВСП надеется на принятие в январе закона, возобновляющего работу ВККС

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко надеется, что уже в январе Верховная Рада примет закон, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, какие законодательные изменения крайне необходимы для работы судебной системы с учетом "маркеров" для европейских партнеров, Овсиенко сказал: "Самая большая потребность, которая существует сегодня – это возобновление работы ВККС. Принцип формирования Комиссии, заложенный в законе №193- IX (О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей") признан частично неконституционным. Законодательный пробел должен быть немедленно ликвидирован".

По его словам, судебной системе необходим закон, который даст возможность создать ВККС на базе конституционных норм и лучших мировых практик, закон, которому будет доверять судебная система. Овсиенко напомнил, что внесенный президентом законопроект в настоящее время дорабатывается в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики. "С учетом того, как происходит рассмотрение в комитете, можно сказать, что процесс выходит на финишную прямую. Надеюсь, вскоре мы увидим финальную версию законопроекта, который будет внесен в сессионный зал парламента", - подчеркнул глава ВСП.

Уточняя, может ли это произойти уже в январе, Овсиенко сказал: "Да, надеюсь на это.