События

13:26 04.01.2021

Глава ВСП надеется на принятие в январе закона, возобновляющего работу ВККС

1 мин читать
Глава ВСП надеется на принятие в январе закона, возобновляющего работу ВККС

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко надеется, что уже в январе Верховная Рада примет закон, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, какие законодательные изменения крайне необходимы для работы судебной системы с учетом "маркеров" для европейских партнеров, Овсиенко сказал: "Самая большая потребность, которая существует сегодня – это возобновление работы ВККС. Принцип формирования Комиссии, заложенный в законе №193- IX (О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей") признан частично неконституционным. Законодательный пробел должен быть немедленно ликвидирован".

По его словам, судебной системе необходим закон, который даст возможность создать ВККС на базе конституционных норм и лучших мировых практик, закон, которому будет доверять судебная система. Овсиенко напомнил, что внесенный президентом законопроект в настоящее время дорабатывается в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики. "С учетом того, как происходит рассмотрение в комитете, можно сказать, что процесс выходит на финишную прямую. Надеюсь, вскоре мы увидим финальную версию законопроекта, который будет внесен в сессионный зал парламента", - подчеркнул глава ВСП.

Уточняя, может ли это произойти уже в январе, Овсиенко сказал: "Да, надеюсь на это.

Теги: #всп #вккс #овсиенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 04.01.2021
Политические заявления по поводу КС и главы суда подрывают доверие к судебной институции и вредят государству в целом – глава ВСП

Политические заявления по поводу КС и главы суда подрывают доверие к судебной институции и вредят государству в целом – глава ВСП

15:00 03.12.2020
ПриватБанк подал в ВСП жалобу на действия судьи Печерского райсуда Киева Вовка

ПриватБанк подал в ВСП жалобу на действия судьи Печерского райсуда Киева Вовка

20:36 02.12.2020
ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

19:08 30.11.2020
ВСП призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним"

ВСП призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним"

18:12 30.11.2020
Судьи ВАКС заявили о вмешательстве в их деятельность со стороны одного из членов ВСП

Судьи ВАКС заявили о вмешательстве в их деятельность со стороны одного из членов ВСП

15:43 26.11.2020
Высший совет правосудия неэффективно использует законодательные инструменты защиты независимости судов – мнение

Высший совет правосудия неэффективно использует законодательные инструменты защиты независимости судов – мнение

02:11 03.11.2020
Зеленский считает, что Окружной админсуд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу ВККС

Зеленский считает, что Окружной админсуд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу ВККС

18:48 18.09.2020
Разработанный НАПК проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024гг противоречит конституционному регулированию общественных отношений - ВСП

Разработанный НАПК проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024гг противоречит конституционному регулированию общественных отношений - ВСП

13:11 10.09.2020
Глава Высшего Совета правосудия: Судьи ОАСК не является подозреваемыми в понимании закона, давления или влияния на членов ВСП никто не осуществляет

Глава Высшего Совета правосудия: Судьи ОАСК не является подозреваемыми в понимании закона, давления или влияния на членов ВСП никто не осуществляет

12:04 10.09.2020
Переформатирование судов и правоохранительных органов в рамках административно-территориальной реформы должно быть согласованным – глава ВСП

Переформатирование судов и правоохранительных органов в рамках административно-территориальной реформы должно быть согласованным – глава ВСП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Политические заявления по поводу КС и главы суда подрывают доверие к судебной институции и вредят государству в целом – глава ВСП

Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в деле об убийстве Шеремета в одной из европейских стран

Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

В Киеве за сутки выявлены 504 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

КС 5 января может рассмотреть указа президента об отстранении Тупицкого – нардеп Совгиря

Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц

Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в деле об убийстве Шеремета в одной из европейских стран

Вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" откололся огромный край льда на Woozle Hill

Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

В Киеве за сутки выявлены 504 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА