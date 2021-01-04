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12:44 04.01.2021

Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

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Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили старинные предметы 19 века в ходе проверки гражданина на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области.

В сообщении Госпогранслужбы отмечается, что в воскресенье на КПВВ "Станица Луганская" пограничники задержали 57-летнего украинца, который направлялся в оккупированный город Брянка. Сотрудники обнаружили в сумке у гражданина старинные книги и иконы, датированные 19-м и началом 20 века.

Среди найденного: икона Св.Федоры (1800 г.), книга "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.) ,"Псалтырь" (1898 г.), икона Иисуса Христа (год не известен). Предполагается, что предметы представляют историческую или культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения.

На данный момент предметы изъяты для проведения соответствующих экспертиз. За их перемещение на гражданина составлены административные материалы.

Теги: #госпогранслужба #контрабанда
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