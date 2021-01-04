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12:36 04.01.2021

Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц

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Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц.

"Заказывайте книгу онлайн, или выбирайте ее в книжном магазине или библиотеке, и читайте. Как минимум, одна книга в месяц - это очень просто и всем под силу. Ищите своих авторов, свои жанры. Главное начать, дальше втянуться легко", - написал Ткаченко на Телеграм-канале.

По словам министра, важный шаг к популяризации чтения - конкурентные издательства.

"Для того, чтобы они и дальше оставались конкурентными, предлагая качественную литературу - украинцы должны сформировать привычку читать. Которая, в свою очередь, будет создавать спрос", - считает Ткаченко.

Министр отметил, что альтернативой в доступе к книгам являются библиотеки.

"Они - один из отправных пунктов на пути к продвижению чтения, включая их обновление и постоянное обогащение архива. Хороших библиотек у нас также впечатляющее количество. Например, библиотека им. Вернадского, Научная библиотека Львовского университета им. Франко, Одесская национальная научная библиотека, Национальная библиотека Украины для детей", - добавил он.

По мнению Ткаченко, для дальнейшего развития библиотек, прежде всего, нужно изменить отношение к ним.

"Поверьте, очень много библиотек в Украине - это не про пыльные полки и мертвую тишину в помещении. И есть что-то особенное в том, чтобы посетить читальный зал и почитать там, в покое", - отметил министр.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры
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