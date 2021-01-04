Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

Киевские власти вновь отложили обязательное введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках.

Соответствующее распоряжение №2079 от 30 декабря 2020 года обнародовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В документе, в частности, указано, что ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности продлен на полгода - до 1 июля 2021 года.

Ранее Киев уже переносил ввод автоматики в городском транспорте, она должны была появиться в маршрутках до 1 января 2021 года.