Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в деле об убийстве Шеремета в одной из европейских стран

Следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Нацполиции.