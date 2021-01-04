Вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" откололся огромный край льда на Woozle Hill

На острове Галиндез, неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошел масштабный откол края льда на леднике Woozle Hill.

"В этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина - 5 м", - сообщает Национальный антарктический научный центр в соцсети Facebook.

Отмечается, что трещина в месте откола находилась давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.

"Изучение природного льда в Антарктиде - одно из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот - прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", - подчеркнули в центре.