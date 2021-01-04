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10:55 04.01.2021

Украинка найдена мертвой в турецком Бодруме – МИД

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Украинка найдена мертвой в турецком Бодруме – МИД

Гражданка Украины Кристина Новицкая была найдена мертвой в турецком городе Бодрум, дело находится на особом контроле украинских дипломатов в Турции, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Консульство Украины в Анталии находится в контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки. Консульство во взаимодействии с местной ритуальной службой также принимает меры для подготовки репатриации тела. Украинские дипломаты в Турции держат дело на особом контроле", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщили СМИ, 25-летнюю Новицкую обнаружили в доме в Бодруме мертвой на стуле со скованными за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове.

Теги: #турция #смерть #украинка
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