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10:47 04.01.2021

В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 8 человек, 103 выздоровели – командование Медсил

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В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 8 человек, 103 выздоровели – командование Медсил

Восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 1 тыс. 661 человек, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook в понедельник.

Согласно сообщению, за сутки госпитализирован один из заболевших, остальные семеро находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у лечащегося дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 12 тыс 525 человек, летальных случаев - 38.

При этом днем ранее сообщалось о 12 тыс 422 выздоровевших и 1 756 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 103 человека, а количество болеющих снизилось на 95. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 79 человек, у 15 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

 

Теги: #всу #коронавирус
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