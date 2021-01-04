Поступления от платных камер к концу 2020 года превысили 2 млн грн – Малюська

С момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 млн грн, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривень", - написал Малюська в соцсети Facebook в понедельник.

Он также продемонстрировал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе.

"Себестоимость: 67 450 гривень. Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) гривень налогоплательщиков", - добавил министр.

Как сообщалось, 8 мая 2020 года Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. Как он написал на своей странице в Facebook, первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц".

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.