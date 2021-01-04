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09:57 04.01.2021

Украинские экипажи "Айлендов" пройдут в США 10-недельную подготовку - Минобороны

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Украинские экипажи "Айлендов" пройдут в США 10-недельную подготовку - Минобороны

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса "Айленд" вскоре отправляются для проведения дальнейшего обучения в г.Балтимор, штат Мэриленд, США, где под руководством американских инструкторов пройдут 10-недельный курс обучения, сообщает в понедельник информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

Как отмечается в сообщении, украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, на практике проверят работы бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования и технических средств американского производства.

"Будущие экипажи катеров класса "Айленд" уже прошли усиленную подготовку в Украине. Прежде всего, курс по углубленному изучению английского языка… Моряки совершенствовали штурманскую подготовку, подготовку в вопросах по борьбе за живучесть, тренировались на современных учебно-тренажерных комплексах и подробно изучали материальную часть катеров класса "Айленд", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в текущем году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три катера этого проекта.

"Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что три "Айленда" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года. Эти катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск" и уже выполняют задачи в бассейне Черного моря.

В ведомстве также анонсировали создание в составе ВМС Украины до конца текущего года полноценного дивизиона патрульных катеров класса "Айленд".

Как сообщалось, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил в интервью "Радио Свобода", что американские патрульные катера класса "Айленд" прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года. Он также добавил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark 6 для Украины. Неижпапа также сообщил о предварительных переговорах с Великобританией о строительстве для ВМС ВСУ восьми ракетных катеров с комплектующими.

Теги: #сша #вмс_всу #обучение
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